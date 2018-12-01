РИАМО - 1 дек. Жителям дома по Набережному проезду в Химках вернули свыше 130 тысяч рублей переплаты за горячее водоснабжение, ранее собственники квартир обратились за помощью к сотрудникам Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Управляющая компания «Территория Комфорта - Клязьма» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета жителям дома №2 корпус 2 по Набережному проезду в квартале Клязьма городского округа Химки. Инспекторы зафиксировали, что УК вернула более 130 тысяч рублей.

«Проверить правильность начислений попросили жители дома. Инспекторы установили, что в данном случае УК в течение двух лет при начислении платы за отопление и подогрев холодной воды для горячего водоснабжения должна была придерживаться тарифа, который установлен Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Однако на деле эта сумма превышалась», – сказал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

Он отметил, что устранить нарушение предписали в течение ближайшего платежного периода.

«Территория Комфорта – Клязьма» должна была провести перерасчет платы за две коммунальные услуги в соответствии с тарифом, установленным Мособлкомцен», – уточнил Соков.

При проверке исполнения предписания было установлено, что управляющая организация произвела перерасчет жителям дома в Набережном проезде на общую сумму 134 тысячи 957 рублей 30 копеек.