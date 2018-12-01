РИАМО - 1 дек. С субботы в столице переименовали 18 автобусных и троллейбусных остановок, также ввели пять дополнительных остановок, сообщается на сайте «Мосгортранс».

«С 1 декабря 2018 года вводятся изменения в работе остановок наземного городского транспорта. Переименовываются остановки: остановка «Арбатская площадь» для автобусов №А, 15 по Гоголевскому бульвару в обоих направлениях получает новое название «Арбатские Ворота»; остановка «Севастопольский проспект, 22» для автобусов №786, 826, С5 по Севастопольскому проспекту в обоих направлениях получает новое название «Долина реки Коршуниха»», – говорится в сообщении.

Также остановка «Электролитный проезд – Учебный комбинат «Мосгортранс» для автобуса №142 по Проектируемому проезду №2305 в обоих направлениях получила новое название «Криворожская улица – Учебный комбинат «Мосгортранс», а остановка «Улица Гурьянова» для автобусов №30, 161, 292, 646, 703, 736 по Шоссейной улице при следовании от метро «Печатники» получила название «Шоссейная улица, 4».

Остановка «Родильный дом №20» для автобуса № 36 по Измайловскому шоссе в обоих направлениях получила новое название «Женская консультация», а остановка «Маломосковская улица, 19» для автобуса № 286 по Маломосковской улице в обоих направлениях стала «Пенсионный фонд – Центр социального обслуживания».

Остановка «Ярославское шоссе, 12» для автобусов №136, 789, 834 и троллейбуса №76 по Ярославскому шоссе в обоих направлениях теперь называется «Колледж современных технологий». Остановка «Проезд Шокальского» для автобусов № 649 на улице Молодцова в обоих направлениях получила название «Лицей».

Остановка «Дворец культуры «Салют» для автобусов №62, 92, 102, 248, 678 и троллейбуса №70 по улице Свободы в обоих направлениях сменила название на «Культурный центр «Салют». Остановка «Платформа «Ленинградская» для автобуса №321 и троллейбусов №43к, 57 по Ленинградскому шоссе при следовании от метро «Войковская» получила название «Мост Победы».

Также остановка «1-й Войковский проезд» для автобуса №321 по 1-му Войковскому проезду при следовании от Ленинградского шоссе сменила название на «Платформа «Ленинградская». Остановка «Магазин «Детские товары» для автобусов №т19, 800 и троллейбусов №59, 61 по улице Народного Ополчения в обоих направлениях получила новое название «Улица Народного Ополчения, 27».

Остановка «Университет имени Менделеева» для автобусов №4, 155, С43 по Причальному проезду в обоих направлениях стала «Причальным проездом». Остановка «Проспект Вернадского, 51» для автобуса №120 по улице Воейкова при следовании к улице Михаила Певцова получила название «Улица Воейкова». Остановка «Ленинский проспект, 98» для автобуса №120 по улице Михаила Певцова при следовании к улице Удальцова теперь называется «Улица Михаила Певцова».

Кроме того, остановка «Автоцентр «Дженсер» для автобусов №264, 281, 647, 781 и троллейбусов №72, 81 по Новоясеневскому проспекту в обоих направлениях получает новое название «Новоясеневский проспект, 8». Остановка «Дом отдыха «Красная Пахра» (42-й км)» для автобусов №303, 503, 508, 512, 513, 514, 515, 531, 874, 874к по Калужскому шоссе в обоих направлениях получает новое название «Троицк (микрорайон «К») (42-й км)». А остановка «42-й км» для автобуса №871 в Троицке в обоих направлениях теперь называется «Троицк (микрорайон «К»)».

Также в столице вводится дополнительная остановка «Метро «Каширская» на маршруте автобуса №С8 по улице Маршала Шестопалова при следовании к Каширскому шоссе, на действующей остановке автобусов № 280, 738 (у дома 26, корпус 3, по Каширскому шоссе); остановка «Метро «Каширская» по Каширскому шоссе при следовании в область автобусами №С8 обслуживаться не будет.

Дополнительная остановка «Улица Народного Ополчения, 3» введут на маршрутах троллейбуса №43, 61 по улице Народного Ополчения при следовании к Карамышевской набережной, на действующей остановке автобусов №т19, 271. Остановка «Валуевское шоссе» появится на маршрутах автобуса №420, 876, 879 по Валуевскому шоссе в обоих направлениях, на действующей остановке автобуса №878.

Остановка «Троицкий храм» появилась на маршрутах автобуса №17, 398, 876 по Солнечной улице в обоих направлениях, между действующими остановками «Троицкая роща» и «Солнечная улица».

Еще одна остановка «МФЦ Головинского района» введена на маршрутах автобуса №65, 65к, 70, 72, 123, 565, 570 (только для высадки), 621, 698 по Кронштадтскому бульвару (возле дома 5 по Головинскому шоссе), между действующими остановками «Метро «Водный Стадион» и «Кронштадтский бульвар»; остановка «Метро «Водный стадион» (высадка) для автобуса № 570 по улице Адмирала Макарова будет работать как для высадки, так и для посадки пассажиров.

Переводятся в режим «по требованию» остановка «Новоарбатский мост» для автобуса №216 по Смоленской набережной в обоих направлениях, остановка «Никольское» для автобусов № 802, 898, 898к по Староникольской улице в обоих направлениях.

Кроме того, остановка «Передельцевский пруд» для автобусов №420, 879 по Валуевскому шоссе при следовании к Киевскому шоссе переносится на 160 метров вперед и совмещается с остановкой «Улица Атласова» для автобусов №420, 863, 879. Автобусами №881 остановка обслуживаться не будет.