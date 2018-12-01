РИАМО - 1 дек. С 1 декабря в Химках начинает работу почта Деда Мороза, отправить письмо главному волшебнику страны можно в отделении связи 141402 «Почты России», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

Специальный ящик установлен по адресу: улица Московская, дом 18. Письма с пожеланиями и поздравлениями будут забирать ежедневно и доставлять в Великий Устюг. Волшебник пришлет ответ только в случае, если будет указан правильный обратный адрес отправителя.

«Для отправки письма необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить марку. Официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза», – говорится в сообщении.

Кроме того, в восьми парках столицы до 11 декабря также работает почта зимнего волшебника. Специальные ящики для новогодних писем появились в «Кузьминках», саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», в парке «Красная Пресня», а также в Измайловском, Таганском, Лианозовском и Бабушкинском парках. Они установлены на видных местах – на центральных аллеях или возле входов.