РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 дек. В 15 домах на Лесной и Угрешской улицах в подмосковном Дзержинском 5 декабря отключат электричество из-за проведения работ на распределительной подстанции, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Пятого декабря будет прекращена подача электроэнергии в дома на улицах Лесной и Угрешской в Дзержинском. Электричества не будет с 9:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

Свет отключат в домах №№13, 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 21 на улице Лесной и №№26, 26А, 26Б, 26В, 28, 30 на Угрешской улице. Отключение связано с аварийными работами на распределительной подстанции.