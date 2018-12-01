РИАМО - 1 дек. Посетители выставки «Танк, обогнавший время» в подмосковном парке «Патриот» смогут узнать интересные факты из биографии конструктора Т-34 Михаила Кошкина, сообщается на сайте парка.

«Приглашаем Вас посетить выставку «Танк, обогнавший время», посвященную 120-летию со дня рождения конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина. Михаил Ильич Кошкин – советский конструктор, разработчик боевой техники, создатель легендарного танка Т-34», – говорится в сообщении.

Т-34 – танк прорыва конструкторской мысли, навсегда определивший концепцию всего мирового танкостроения. Это первая отечественная машина способная решать задачи легких и тяжелых танков и превзошедшая все аналоги всех стран – танкостроителей. Средний танк периода Великой Отечественной войны стал выпускаться в СССР еще с 1940 года. В течение 1942–1947 годов он был основным танком нашей армии. В 1945 году был модернизирован в Т-34-85. Война стала своеобразной «разгонной полосой» для этого типа танков.

«Экспозиция выставки будет включать копии фотодокументов из состава вспомогательного фонда филиала «ЦМ БТВТ», а также копии документов, не относящихся к музею, размещенных на стендах», – уточняется в материале.

Посетители выставки смогут познакомиться с интересными фактами из личной биографии конструктора, основными вехами его деятельности как создателя лучшего среднего танка Второй мировой войны.

Экскурсия проходит на Музейной площадке №1, а также на Музейной площадке №2 филиала парка «Патриот» в павильоне №2. Работа выставки продлится до конца декабря.