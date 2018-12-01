РИАМО - 1 дек. Неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz стоимостью около 6,5 миллионов рублей, инцидент произошел в 1-м Нагатинском проезде в столице, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 29 ноября в 22:09 в службу «02» от мужчины 1978 года рождения поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: 1-й Нагатинский проезд, дом 11, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 07:00 25 ноября до 22:00 29 ноября по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля заявителя Mercedes-Benz AMG 63 GLE, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил порядка 6,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».