РИАМО - 1 дек. Общая прибыль организаций Москвы в январе-августе 2018 года составила порядка 2,4 триллиона рублей, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом 2017 года, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«По состоянию на 1 сентября 2018 года положительный финансовый результат крупных и средних организаций (без финансово-кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства; сравнение показателей с соответствующим периодом прошлого года произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций) составил 2380,8 миллиарда рублей (за этот же период 2017 года финансовый результат составил 1711,5 миллиардов рублей прибыли)», - говорится в документе.

При этом прибыль составила 2,92 триллиона рублей, а убыток – 538,3 миллиарда рублей. На 1 сентября 2018 года убыточными были 1609 организаций или 29,2% от всех организаций столицы.

На 1 сентября 2018 года суммарная задолженность по обязательствам составила 40,97 триллиона рублей, из нее просроченная – 1,45 триллиона рублей, или 3,5% от общей суммы задолженности (на 1 сентября 2017 года – 3,3%, на 1 августа 2018 года – 3,8%).

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2018 года составила 17,91 триллиона рублей, из нее на просроченную задолженность приходилось 1,41 триллиона рублей, или 7,9% (на 1 сентября 2017 года – 7,4%, на 1 августа 2018 года – 8,4%).

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец августа 2018 года составила 23,06 триллиона рублей, в том числе просроченная задолженность – 35 миллиардов рублей, или 0,2% от объема задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 сентября 2017 года – 0,1%, на 1 августа 2018 года – 0,2%).

Дебиторская задолженность на 1 сентября 2018 года составила 16,86 триллиона рублей, из нее просроченная – 902,4 миллиарда рублей, или 5,4% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 сентября 2017 года – 6,3%, на 1 августа 2018 года – 5,6%).