РИАМО - 1 дек. В городском округе Власиха идет проверка на спортивном стадионе, расположенном на улице Маршала Жукова, ранее здесь провели работы по реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы проводят плановую проверку реконструкции стадиона на улице Маршала Жукова.

«В рамках реконструкции на территории предусмотрено возведение физкультурно-оздоровительного корпуса, обустройство спортивного ядра с футбольным полем, трибунами и беговыми дорожками. Заказчиком выступает администрация городского округа Власиха», – отмечается в сообщении.

По словам начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артура Гарибяна, сейчас на объекте ведутся земляные работы для устройства свайного основания под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Площадь здания составит 1613 квадратных метров, где разместятся универсальный игровой спортивный зал, раздевалки и душевые, медицинский и методический кабинеты, помещения персонала, комнаты тренерского состава, инвентарные, зал для борьбы, тренажерный зал, административные помещения», – перечислил Гарибян.

Проверка на объекте завершится 3 декабря.

«Планируемый срок окончания строительства – третий квартал 2020 года», – заключается в материале.