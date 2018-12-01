РИАМО - 1 дек. На юго-востоке Москвы неизвестный проник в квартиру на втором этаже многоквартирного дома и вынес оттуда 1,4 миллиона рублей, преступника разыскивает полиция, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«30 ноября в 02:15 в ОМВД от гражданина 1982 года рождения поступило сообщение о краже из квартиры на Новоостаповской улице. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 10 часов 29 ноября до 00:05 часов 30 ноября неизвестный, отжав окно, проник в указанную квартиру, расположенную на втором этаже, совершил кражу 1,4 миллиона рублей и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленника ищет полиция.