РИАМО - 1 дек. Седьмого декабря в Подмосковье завершается первый этап акции «Чистый автобус» по уборке наземного транспорта, жителей региона призвали принимать более активное участие в проекте, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

Специально к окончанию первого этапа акции советский и российский диктор, теле - и радиоведущая Анна Шатилова записала видео, в котором обратилась к пассажирам автобусов «Мострансавто».

«Мострансавто» приглашает всех вас, своих пассажиров, принять участие в акции «Чистый автобус» и вместе сохранить порядок в подмосковном общественном транспорте. Ну а итогом станет рождение новой культуры пользования общественным транспортом. Спасибо, дорогие друзья, за ваше участие в этой очень важной и очень нужной акции», — сказала Шатилова.

Акция «Чистый автобус» направлена на привлечение внимания жителей Подмосковья к необходимости соблюдения правил пользования общественным транспортом. В рамках мероприятия пассажиры могут присылать фотографии салона автобуса, который необходимо привести в порядок, в официальные группы «Мострансавто» в социальных сетях (Instagram, «ВКонтакте» и Facebook) или на почту bus_mta@mail.ru с указанием госномера автобуса и названием маршрута. После устранения всех недочетов пассажирам будет направляться фотоотчет.

Первый этап акции проводится до 7 декабря включительно.