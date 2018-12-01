РИАМО - 1 дек. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов в Москве по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 5,6% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, их объем превысил 1,23 триллиона рублей, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На развитие экономики и социальной сферы в январе-сентябре 2018 года использовано инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов 1232,168 миллиарда рублей, что составило 105,6% от января-сентября 2017 года», - говорится в сообщении.

При этом по итогам девяти месяцев 38,1% средств направили на закупку машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, а 38,7% вложили в нежилые здания и сооружения и в улучшение земель. На долю вложений в объекты интеллектуальной собственности приходится 10,2% от общего объема инвестиций против 8,3% годом ранее.

Инвестиции в основной капитал по крупным организациям с января по сентябрь 2018 года составили 960,8 миллиарда рублей. Из этой суммы 57,7% приходилось на собственные средства, остальное – привлеченные средства. При этом 27,2% инвестиций составили средства федерального и городского бюджетов. Доля зарубежных инвестиций составляет 0,7% против 0,5% годом ранее.