РИАМО - 1 дек. Оборот розничной торговли в Московской области в январе-октябре 2018 года составил почти 1,9 триллиона рублей, что на 7,5% превышает уровень 10 месяцев 2017 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

«Оборот розничной торговли в октябре 2018 года составил 200,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 106,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-октябре 2018 года – 1879,7 миллиарда рублей, и 107,5%», – отмечается в сообщении.

При этом оборот розничной торговли в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем снизился на 0,6%.

В январе-октябре 2018 года оборот розничной торговли на 98,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка; доля рынков составила 1,3%. В январе-октябре 2018 года оборот розничной торговли торговых сетей в общем обороте розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составил 71,7%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-октябре 2018 года составил 45,5%, непродовольственных товаров – 54,5%.

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2018 года из продовольственных товаров увеличилась реализация свежих фруктов (на 12,8%), свежих овощей (на 8,5%), молока питьевого (на 7,8%); в специализированных магазинах – кондитерских изделий (на 6,8%). Из непродовольственных товаров возросла продажа телевизоров (на 10,6%).

За октябрь 2018 года по сравнению с сентябрем 2018 года в организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, увеличились запасы свежего картофеля (на 27,1%), мяса домашней птицы (на 24,5%), свежих фруктов (на 15%), свежих овощей (на 14,9%), молочных напитков (на 14,4%). Из непродовольственных товаров выросли запасы телевизоров (на 17,2%), стиральных машин (на 7,9%).

Общий объем товарных запасов составил 119,7 миллиарда рублей, их хватит на 35 дней торговли.