РИАМО - 1 дек. В подмосковном Пушкине жилому дому №2 с пристроенным паркингом выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Объект находится по адресу: город Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, улица Степана Разина.

«Площадь 10-этажного жилого дома составила 19 133 квадратных метра, здание рассчитано на 312 квартир, из которых 213 однокомнатных, 99 двухкомнатных, площадь квартир – 12 923 квадрантах метра», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Одноэтажный пристроенный паркинг рассчитан на 45 машино-мест. На прилегающей территории обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Застройщиком выступает ООО «Дубрава».

«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – заключил Гарибян.