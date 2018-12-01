РИАМО - 1 дек. Прошедшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой морозной с наступления холодного сезона, температура воздуха опускалась до минус 23 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ночью температура опускалась до минус 23 градусов. Это холодный дебют календарной зимы. Это было холоднее, чем прошлая ночь, и это самая холодная ночь с наступления холодного сезона», - сказал Тишковец.

Он добавил, что столбики термометра в Москве и Подмосковье опустились на три-пять градусов ниже нормы, даже для начала декабря температуры оказались низкими.

Как уточняется на сайте «Метеовести», самые низкие температуры зафиксированы в подмосковных Черустях. На базовой метеостанции ВДНХ в Москве минимальные термометры показали минус 15,1 градуса (в Тушине – минус 15,5 градусов).