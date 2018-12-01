РИАМО - 1 дек. Первым в истории Московской области заслуженным тренером России по тайскому боксу стал Роман Насонов, который является тренером женской сборной команды по этому виду спорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Приказом министерства спорта Российской Федерации от 28 ноября 2018 года №163 НГ главному тренеру Московской области, старшему тренеру женской сборной команды России по тайскому боксу Роману Насонову присвоили почетное звание «Заслуженный тренер России», - говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, это значимое событие для региона, так как Насонов первым в истории Московской области удостоился такого высокого звания в этом виде спорта.

«Насонов тренирует с 1999 года, а в 2017-м его назначили на должность старшего тренера женской сборной команды России по тайскому боксу. За время своей тренерской карьеры он смог подготовить неоднократных победителей чемпионатов и кубков России, финалиста чемпионата Европы – Артема Голикова, чемпиона мира – Дениса Кологытина и многих других спортсменов высокого уровня. Насонов закономерно стал заслуженным тренером России!» - подчеркнул Терюшков.