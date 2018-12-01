РИАМО - 1 дек. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 5 декабря пройдет воркшоп по расширению сети велопроката, жители города и эксперты представят свои предложения, сообщается на едином транспортном портале Москвы.

«В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 5 декабря пройдет воркшоп по расширению сети велопроката. Москвичи вместе с экспертами и представителями местных органов власти и бизнеса рассмотрят карты районов и предложат расстановку будущих станций велопроката, исходя из своих транспортных потребностей», - говорится в сообщении.

На воркшопе участники рассмотрят четыре района - Восточное и Западное Дегунино, Марьино, Братеево, где в дальнейшем планируется развивать сеть.

Департамент приглашает жителей данных районов, а также экспертов, интересующихся городом и развитием велосипедной инфраструктуры, принять участие в мероприятии. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться на воркшоп можно по ссылке https://mostransport.timepad.ru/event/864403/.

«Пожалуйста, заполните анкету максимально подробно. Для подтверждения участия организаторы свяжутся с отобранными кандидатами не позднее 4 декабря», - заключается в материале.