РИАМО - 1 дек. На Ленинградском проспекте в столице порядка восьми подростков зашли в магазин, взяли кондитерские изделия и ушли, не заплатив, по данному факту полиция начала проверку, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«От семи до восьми подростков зашли в магазин на Ленинградском проспекте. Они взяли продукты питания, в основном это были кондитерские изделия, шоколадки. Не оплатив товар, они покинули данный магазин», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас по данному факту проводится проверка, полиция ищет подростков.