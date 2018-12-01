РИАМО - 1 дек. В Москве по итогам октября 2018 года признаны безработными свыше 25 тысяч человек, их количество по сравнению с сентябрем увеличилось на 1,8%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На конец октября 2018 года, по данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы не имели занятий и активно искали работу 35,6 тысячи человек, из них 25,1 тысячи человек было официально признано безработными», - отмечается в сообщении.

При этом численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с сентябрем 2018 года увеличилась на 1,8%, а по сравнению с октябрем 2017 года уменьшилась на 8,3%.

Численность незанятых трудовой деятельностью, ищущих работу, в октябре по сравнению с сентябрем 2018 года уменьшилась на 0,2%, а по сравнению с октябрем 2017 года - на 8,2%.