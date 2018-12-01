РИАМО - 1 дек. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области начали проверку по извещению об окончании строительства двух жилых домов с подземным паркингом ЖК «Маяк» в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Жилой комплекс возводится на улице Комсомольская в городском округе Реутов.

Согласно проекту, общая площадь двух 25-этажных домов составляет 57 580 квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 478 квартир, площадь которых 38978 квадратных метров. Подземный двухуровневый паркинг площадью 11 204 квадратных метра рассчитан на 478 машино-мест», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Прилегающую территорию благоустроили, оборудовали детскую игровую и спортивную площадки, обустроили тротуары, парковочное пространство. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

Застройщиком выступает ООО «ДомСтрой».

По словам Гарибяна, после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.