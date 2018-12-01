РИАМО - 1 дек. Международная конференция «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога» состоится в Мособлдуме 5 декабря, в ней примут участие представители парламентов различных стран, субъектов России, органов исполнительной власти РФ и Московской области, органов местного самоуправления, эксперты и общественники, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

«Московская областная дума в рамках празднования 25-летия запланировала проведение 5 декабря международной конференции на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога». Конференцию планируют посетить и выступить с докладами представители парламентов 10 стран – это Германия, Австрия, КНР, Финляндия, Сербия, Швеция, Италия, Азербайджан, Болгария, Белоруссия. Также приглашения на мероприятие были направлены в 12 субъектов страны», - отмечается в сообщении.

В рамках конференции будут работать три секции: «Культурное наследие и образовательные программы на благо грядущих поколений»; «Экологическая безопасность и развитие инновационных технологий в сфере природопользования»; «Государственная поддержка волонтерства как инструмента общественного вклада в социальную политику».

Конференция состоится 5 декабря в здании Московской областной думы по адресу: Москва, проспект Мира, дом 72.

Мособлдума с 2001 года в рамках межпарламентского взаимодействия подписала 24 документа о сотрудничестве с зарубежными партнерами (договоры и меморандумы о дружбе, соглашения, протоколы и планы о сотрудничестве) и шесть соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с субъектами РФ.