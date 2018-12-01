РИАМО - 1 дек. Карантин по бешенству животных отменили в селе Покров подмосковного городского округа Подольск, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (28 ноября 2018 года – ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 31 августа 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: село Покров городского округа Подольск», - говорится в документе.

Карантин отменили на территории от восточной границы деревни Бережки на север вдоль границы городского округа Подольск до северной границы деревни Федюково, далее на юг вдоль границы городского округа Подольск до поселка Кузнечики и далее до восточной границы деревни Бережки.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.