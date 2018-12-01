РИАМО - 1 дек. Реальная заработная плата в Москве увеличилась на 4,7% в сентябре 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года, при этом средняя зарплата в столице выросла на 8,7%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за сентябрь 2018 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 77286 рублей и увеличилась по сравнению с сентябрем 2017 года на 8,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2018 года составила 104,7% к уровню сентября 2017 года», – говорится в документе.

Реальная заработная плата в столице в сентябре 2018 года по сравнению с августом 2018 года снизилась на 0,3%, а средняя зарплата в августе в месячном выражении – на 0,2%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в Москве в сентябре 2018 года снизились на 7,3%, по сравнению с сентябрем 2017 года, и выросли на 13,5% по сравнению с августом 2018 года.

Среднедушевые денежные доходы в сентябре 2018 года составили 58169 рублей.

По данным Мосгорстата, инфляция в Москве в сентябре 2018 года составила 0,13%, с начала года цены выросли на 2,8%. По данным Росстата, в сентябре 2018 года в целом по России индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала года – 102,5% (в сентябре 2017 года – 99,9%, с начала года – 101,7%).