РИАМО - 1 дек. В субботу в Москве и Московской области ожидается погода с небольшой облачностью и без осадков, минимальная температура воздуха составит минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, в первый день календарной зимы ожидается погода с небольшой облачностью и без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 9 - минус 7 градусов, по области - минус 12 - минус 7», - говорится сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление превысит показания нормы на 14-17 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что изменение погоды, особенно колебания атмосферного давления, оказывают ощутимое влияние практически на каждого человека, особенно болезненно реагируют метеозависимые люди, а возмущенный геомагнитный фон станет дополнительным фактором для реагирующих на погоду.

Специалисты рекомендуют больше времени посвятить отдыху, нормализовать сон. Помогут препараты, влияющие на вегетативную нервную систему (успокаивающие и поддерживающие сосудистый тонус), контрастный душ, ванны с морской солью, экстрактом хвои или йодобромные.