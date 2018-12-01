РИАМО - 1 дек. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в пятницу открыла областной форум добровольцев «Итоги Года волонтера-2018 в Московской области. Новые горизонты и перспективы», который прошел в городе Химки.

В мероприятии также приняли участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, руководители волонтерских центров, члены добровольческих объединений, общественных движений и специалисты в области реализации молодежной политики из муниципалитетов Подмосковья.

«Благодаря решению президента этот год в России посвящен добровольчеству. Губернатор Московской области уделяет большое внимание волонтерской работе в регионе. Ребята, которые здесь присутствуют, очень много помогали в организации знаковых событий нашего региона и нашей страны, в частности, чемпионата мира по футболу. Особое место в деятельности волонтера занимает помощь одиноким, больным людям. Год добровольца заканчивается, но наша работа продолжится еще большими темпами», - сказала Виртуозова.

Она добавила, что будет создана информационная база в виде сайта, где будут собраны все подмосковные волонтеры.

«Она будет очень удобной и нам легче будет друг с другом знакомиться и делиться опытом. Вместе с ребятами выработаем эмблему нашего подмосковного волонтера», - подчеркнула вице-губернатор.

На площадках подмосковного форума волонтеров прошли заседания в формате круглого стола, где обсуждались пути развития добровольчества как эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания, создания и становления в обществе ценностей и практик волонтерства. Кроме этого, с добровольцами региона поделились опытом известные видеоблогеры Андрей Глазунов и Шевги Ахадов.

Также участники областного съезда узнали о проектах коллег. Самые яркие проекты подмосковных волонтеров были представлены на выставке победителей регионального конкурса «Доброволец-2018» и ярмарке добрых дел. Среди них экспозиция находок поисковых отрядов, презентация проекта «Вальс для пожилых людей», «Популярная космонавтика», уроки доброты от «Юных друзей Содружества руки и лапы».

Отвечая на вопросы журналистов, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева прокомментировала итоги проведенной работы.

«Очень плодотворный год волонтера получился. Задача была основная - сформировать структуру. Если в 2017 году волонтеров значилось порядка 15 тысяч, то в этом году мы вышли на 31 тысячу. Это очень большая цифра. Эта тенденция пошла по всей стране - количество волонтеров увеличилось, потому что видно внимание власти государства к этой истории», - сказала Плещева.