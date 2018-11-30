РИАМО - 30 ноя. В одном из районных судов города Москвы проведут проверку по факту неправомерных действий пристава в отношении женщины, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова.

«По распространенной в СМИ информации о якобы неправомерных действиях судебного пристава в отношении женщины в здании одного из районных судов Москвы проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, в котором сообщалось о неправомерных действиях в отношении правозащитницы сотрудником ФССП в одном из районных судов в центре столицы.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила собеседница агентства.