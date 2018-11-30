РИАМО - 30 ноя. В Москве застройщик жилого комплекса «Ново-Никольское» получил разрешения на ввод в эксплуатацию двух многоэтажных домов, в них свои квартиры получат свыше 160 семей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Объекты возвели в поселке Первомайское, деревня Ивановское.

«В ближайшее время более 140 семей получат ключи от своих квартир», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Многоэтажным корпусам №№4 и 5 присвоены адреса: Москва, поселок Первомайское, деревня Ивановское, улица Семена Гордого, дома №6 и №8.

В июле 2018 года застройщику объекта ООО «Агрострой» было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажных домов №№7, 8, 9 и 39 малоэтажных домов, а также на ввод объектов инженерного обеспечения ЖК «Ново-Никольское».

Согласно дорожной карте, по решению проблем пострадавших граждан-соинвесторов долевого строительства, оставшиеся корпуса планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года. Многоквартирные дома №6 и №10 сейчас проходят соответствующую проверку на получение заключения о соответствии построенного объекта строительства требованиям технических регламентов.

«Город со своей стороны приложил все усилия, чтобы строительные работы на объекте возобновились, и граждане смогли переехать в приобретенные ими квартиры. Так, была проведена работа по корректировке граддокументации, по выводу застройщика ООО «Агрострой» из процедуры банкротства, подписанию мирового соглашения и так далее», – отмечается в материале.

Строительство ЖК «Ново-Никольское» было начато в 2012 году. В составе комплекса планировалось возвести многоэтажные и малоэтажные дома, коттеджи и таунхаусы, а также объекты социальной инфраструктуры: детский сад на 150 мест и школу на 850 мест. Строительство осуществлялось за счет кредитной линии, выделенной ПАО «Сбербанк России», и за счет привлечения денежных средств граждан. Причиной остановки работ на объекте стал конфликт между соучредителями ООО «Агрострой».