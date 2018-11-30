РИАМО - 30 ноя. В следующем году в подмосковном Дмитрове планируют завершить реконструкцию хирургического корпуса городской больницы под детский клинико-диагностический центр на улице Больничная, дом №7, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Набор помещений, определенный медико-техническим заданием на проектирование, а также архитектурно-планировочное решение, дают возможность для реконструкции хирургического корпуса под современный клинико-диагностический центр, обеспечивающий высокий уровень медицинской помощи в Дмитрове, комфортность работы медицинского персонала и гармоничный объем здания», – отмечается в сообщении.

По словам министра строительного комплекса Подмосковья Руслана Тагиева, строительство здания общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров началось в июне 2018 года.

«Реконструируемое здание хирургического корпуса представляет собой 2-х этажное здание с подвалом. Центр рассчитан на 250 посещений в смену», – подчеркнул Тагиев.

Проектной документацией предусмотрено приспособление здания для посещения маломобильными группами населения. Проект реализуют за счет средств бюджета Московской области.

«Финансирование реконструкции предусмотрено государственной программой региона «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы», – добавляется в материале.

Всего в 2019 году в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» планируется завершить строительство семи объектов здравоохранения, среди них амбулаторно-поликлинические учреждения, детские и взрослые поликлиники, ФАПы в городских округах Дмитровский, Талдомский, Сергиево-Посадский, Наро-Фоминский, Чеховский.