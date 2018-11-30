РИАМО - 30 ноя. С начала нового учебного года сотрудники Управления Роспотребнадзора провели свыше 50 проверок в дошкольных и образовательных учреждениях столицы, по итогам проверок были привлечены к ответственности свыше 70 человек, а общая сумма штрафов составила более 3 миллионов рублей, сообщается на сайте надзорного органа.

«С сентября 2018 года Управлением проведено 52 проверки (в том числе 35 плановых проверок и 17 внеплановых) негосударственных учреждений и образовательных организаций ведомственной принадлежности департаментов Москвы, проверены 183 объекта, в том числе 86 объектов дошкольных образовательных организаций, 79 объектов общеобразовательных организаций, 16 объектов организаций среднего профессионального образования, два базовых предприятия дошкольного и школьного питания», – говорится в сообщении.

Уточняется, что плановые проверки проводятся с применением лабораторно-инструментальных методов исследований качества пищевых продуктов. Они исследуются по микробиологическим и санитарно-химическим показателям на соответствие маркировки, на показатели фальсификации, а готовые блюда – на качество термической обработки, калорийность и полноту вложения.

Особое внимание специалисты уделяют контролю за качеством продуктов по показателям фальсификации.

«При проведении проверок организации питания не установлено случаев нарушений санитарно-эпидемиологического характера, представляющих угрозу здоровью и жизни детей, не выявлено ни одного факта наличия на пищеблоках государственных школ, интернатов и детских садов фальсифицированной молочной продукции», – дополняется в материале.

Основные нарушения, выявленные при проведении проверок, носят преимущественно режимный характер.

«Так, отмечались нарушения маркировки кухонного оборудования, режимов мытья столовой посуды и кухонного инвентаря, нарушения в оформлении «Журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», не проведение ежедневного осмотра сотрудников, участвующих в раздаче пищи в группах дошкольных учреждений», – подчеркивается в сообщении.

Основная часть нарушений была устранена в ходе проверок.

В итоге, по организации питания в образовательных учреждения, включая комбинаты питания, с начала нового учебного года за нарушение требований санитарного законодательства РФ к административной ответственности привлекли 72 виновных, а общая сумма штрафов составила 3 045 000 рублей.

По фактам нарушений выданы предписания, установлен контроль их выполнения.

Надзор за организацией питания в образовательных организациях продолжается.