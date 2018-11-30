РИАМО – 30 ноя. УЕФА открыл дело против столичного футбольного клуба «Спартак» по итогам матча против «Рапида», который прошел на стадионе «Открытие Арена» и закончился в пользу гостей со счетом 1:2, дело будет рассмотрено 13 декабря, сообщается на сайте «Спорт-экспресса».

«Московский клуб обвиняется в следующем: появление посторонних людей на поле; блокирование лестничных проходов», — говорится в сообщении.

Управление по контролю, этике и дисциплине УЕФА рассмотрит дело 13 декабря.

Во время матча «Спартак» - «Рапид» болельщик столичного клуба выбежал на поле. Молодой человек подбежал к капитану «Спартака» Денису Глушакову, попытался завести с ним разговор и ударить, однако к нему тут же подоспели сотрудники службы охраны, после чего фанат был выведен за пределы поля. Болельщик был арестован на 10 суток и получил административный запрет на посещение стадионов сроком на 5 лет.