РИАМО - 30 ноя. Московское Управление Федеральной антимонопольной службы России признало столичный Психоневрологический интернат №4 нарушившим закон о контрактной системе, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В ходе закупки участник аукциона представил форму СТ-1 – сертификат происхождения продукции, выданную производителю товара. Заказчик отклонил заявку, посчитав, что форма СТ-1 должна быть выдана самому участнику закупки.

«Московское УФАС России признало, что выдача формы СТ-1 производителю товара, а не участнику закупки, не противоречит аукционной документации и Закону о контрактной системе. Регулятор предписал «Психоневрологическому интернату №4» до 25 декабря отменить итоги аукциона и повторно рассмотреть заявки участников», – отмечается в сообщении.