РИАМО - 30 ноя. На севере Москвы полицейские задержали 45-летнюю москвичку, подозреваемую в краже порядка 870 тысяч рублей со счета компании, ранее женщина занимала должность заместителя руководителя в этой фирме, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Заявление о краже денежных средств поступило в ОМВД России по району Аэропорт от руководителя организации. Она заявила, что со счета компании пропали деньги. Материальный ущерб составил около 870 тысяч рублей. Компания занимается сбором и обработкой сточных вод.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя москвичка. <…> Злоумышленница, ранее являясь заместителем заявительницы, воспользовалась служебным положением и перевела денежные средства фирмы с расчетного счета на свой личный», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.