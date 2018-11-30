РИАМО - 30 ноя. Житель подмосковной Ивантеевки 33 года прожил с пулей в голове, о чем даже не подозревал, но много лет жаловался на плохое самочувствие, его направили на процедуру МРТ, после чего нашли инородный предмет, сообщает в пятницу «Московский комсомолец».

«Тридцать три года проходил с пулей в голове житель подмосковной Ивантеевки. <…> И только когда мужчине пришлось проходить процедуру МРТ, выяснилось, что у него в черепе застряла «железяка», – говорится в сообщении.

На МРТ 42-летнего Юрия Курохтина направил его дежурный терапевт после жалоб пациента на плохое самочувствие. Уже несколько лет мужчина испытывает приступы усталости, которая возникает «на пустом месте».

«Предполагалось, что это последствия вирусного менингита, которым он переболел в 13 лет, однако поставленный диагноз не объяснял, почему Юрий начал резко терять силы. Из-за хронической усталости он потерял работу и начал вести замкнутый образ жизни. На сегодняшний день его организм способен бодрствовать всего лишь четыре часа в сутки – остальные 20 часов Курохтин спит», – отмечается в сообщении.

Когда выяснилось, что в голове мужчины инородный предмет, процедуру МРТ проводить запретили.

По воспоминаниям пациента он получил пулю в девятилетнем возрасте, когда посещал тир своего дедушки в Пушкине.

«Я частенько у него бывал и стрелял по игрушечным солдатикам. А однажды, когда деда рядом не было, начал стрелять даже без бойниц. То есть пренебрег техникой безопасности. Винтовка была малокалиберная, какая-то пуля отрекошетила мне в голову. Помню, я просто вытер кровь платком и продолжил стрелять дальше. Это ранение меня никогда не беспокоило», – рассказал Курохтин.

Операцию по извлечению пули провели успешно, она заняла всего 11 минут под местной анестезией.

Как объяснил врач-травматолог Ивантеевской поликлиники Игорь Хобот, мужчина не замечал пулю, так как она находилась глубоко в мягких тканях, бугорка на коже не было. К тому же случай произошел в детстве пациента, поэтому его организм быстро восстановился и на коже не осталось следов.

Как добавляется в сообщении, если бы пулю не вытащили, пациент начал бы чувствовать боль в этой области, так как организм начинает интенсивнее окислять металл.

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