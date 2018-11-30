РИАМО - 30 ноя. В пятницу в Московском Кремле и на прилегающей территории прошел основной этап плановых тактико-специальных учений Федеральной службы охраны РФ, в ходе учений отрабатывали вопросы антитеррористического характера, говорится в сообщении пресс-службы ФСО России.

Учения проводились при взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами.

«В ходе учений отрабатывались практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, организацией прибытия антитеррористических подразделений различными способами, в том числе с использованием авиационной техники, тушение условного пожара и оказанием экстренной медицинской помощи гражданам», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, мероприятия в рамках учений охватили значительную часть территории Московского Кремля, отдельные вводные реализовались на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади.

Двадцать второго ноября ФСО также проводила этап учений в Кремле. Тогда в Сети распространилось видео, на котором видно, что вертолет Ми-8, участвовавший в учениях, вез сетку с грузом. При этом в сетке были видны фигуры.

Вертолеты кружат над Московским Кремлем. ВИДЕО>>