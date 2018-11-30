РИАМО - 30 ноя. Скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка», которые ранее украшали павильон №14 «Вычислительная техника и информатика», бывший «Азербайджанская ССР» на ВДНХ, воссоздадут по сохранившимся авторским слепкам из фонда азербайджанского Национального музея искусств, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«В октябре по приглашению Фонда Гейдара Алиева Баку посетили представители Мосгорнаследия, ВДНХ и реставраторы. Среди прочих вопросов обсуждалась реставрация павильона, который в будущем станет национальным центром Азербайджана на территории Выставки. Были достигнуты договоренности о копировании утраченных скульптур «Чабан» и «Азербайджанка», которые украшали вход в здание до 1960-х, пока профиль выставки не изменился на отраслевой и многие павильоны не были реконструированы», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Кроме того, специалисты обсудили с бакинскими коллегами возможности копирования двух сохранившихся авторских слепков из фондов музея. Провели их осмотр, после чего было решено воссоздать утраченные элементы композиции.

После завершения реставрационных работ с фигур снимут силиконовые формы, которые будут переправлены в Москву для отливки новых скульптур и их установки на историческое место. Все работы по реставрации, воссозданию форм, транспортировке и установке в Москве на ВДНХ будут организованы со стороны Фонда Гейдара Алиева.

«Для восстановления исторического облика павильона №14 на ВДНХ специалисты воссоздадут две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, элементы мозаики и фрагменты мраморной облицовки стен и колонн. А также отреставрируют с частичным воссозданием витражи-шебеке – аутентичные азербайджанские решетки из орехового дерева», – уточняется в материале.

Также отреставрируют гранитные парадные лестницы, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор главного фасада, металлические оконные решетки и стилобат.

Реставрационные работы планируется завершить в 2019 году.

Павильон №14 был построен в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова как павильон Азербайджанской ССР.

В 1950-х годах скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка», выполненные известным азербайджанским скульптором-монументалистом Фуадом Абдурахмановым, были одним из украшений главного фасада павильона. Именно за создание «Чабана» Абдурахманов был во второй раз удостоен Сталинской премии. В ходе документальных исследований и консультаций в азербайджанском Национальном музее искусств были найдены сохранившиеся оригинальные авторские гипсовые слепки, а также более поздние копии скульптур, отлитых из бронзы.