РИАМО - 30 ноя. В подмосковном Протвине грузовик насмерть сбил женщину, на месте работает следственная группа, сообщил РИАМО представитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ.
«Сегодня вечером водитель КамАЗа осуществлял движение по Железнодорожной улице в Протвине и совершил наезд на женщину. В результате от полученных травм женщина скончалась», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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