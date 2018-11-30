РИАМО - 30 ноя. В подмосковном Протвине грузовик насмерть сбил женщину, на месте работает следственная группа, сообщил РИАМО представитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ.

«Сегодня вечером водитель КамАЗа осуществлял движение по Железнодорожной улице в Протвине и совершил наезд на женщину. В результате от полученных травм женщина скончалась», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.