РИАМО - 30 ноя. На территории столичного оптово-розничного рынка «Садовод» планируют увеличить количество парковок, власти Москвы хотят организовать здесь более 1,2 тысячи новых машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 29 ноября согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) и предоставлении земельного участка по адресам: МКАД 14 км (внутренняя сторона), здание 2; 14-й километр МКАД, владение 4; владение 2, строение 32; улица Верхние Поля, владение 30А (ЮВАО) для нового строительства», – отмечается в сообщении.

Как уточняется в материале, сейчас по этим адресам находится торговый комплекс «Садовод».

«Так как рынок на сегодняшний день является крупнейшим в стране центром оптово-розничной торговли, возникает необходимость в организации новых парковочных мест. В этой связи ГЗК приняла решение на территории торгового комплекса организовать еще 1230 дополнительных машино-мест для парковки», – заявил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Парковка появится на территории «Садовода» в составе нового ТЦ площадью 108500 квадратных метров. Объект построят в дополнение к ранее одобренному строительству двух торговых центров площадью 169300 квадратных метров, которые уже учтены в ПЗЗ.

В связи с этим в ходе заседания было принято решение о предоставлении ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод»» земельного участка площадью 2,4 гектара (улица Верхние Поля, владение 30А) в аренду на 6 лет без проведения торгов для проектирования и строительства части торгового комплекса, так как проект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта.

По словам Тимофеева, в составе ТК «Садовод» по-прежнему продолжит функционировать торговый центр «Птичий рынок», который находится на территории комплекса с 2001 года.

«В целом на указанной территории, включая новое строительство, разместятся объекты площадью свыше 277800 квадратных метров», – заключается в материале.