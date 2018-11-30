РИАМО - 30 ноя. До конца 2018 года на Горьковском направлении Московской железной дороги планируется открыть новую станцию «Карачарово», работы по ее строительству близятся к завершению, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы завершаем строительство второй пассажирской платформы остановочного пункта «Карачарово». В целом готовность нового остановочного пункта оценивается в 96%. Открыть его планируем в конце этого года», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в октябре состоялся технический запуск движения. Тогда был открыт пешеходный тоннель и первая пассажирская платформа.

Хуснуллин также отметил, что новый остановочный пункт «Карачарово» строится в рамках интеграции Горьковского направления МЖД с Московским центральным кольцом (МЦК) – с нее можно пересесть на станцию «Нижегородская».

В перспективе платформа войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская», который станет одним из крупнейших в столице.

ТПУ «Рязанская» располагается на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и МЦК. Основой узла станут две строящихся станции «Нижегородская» Некрасовской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК. Кроме того, ТПУ объединит платформу Горьковского направления железной дороги и наземный общественный транспорт. Частью узла также станут наземные перехватывающие парковки.