РИАМО – 30 ноя. Глава российского государства Владимир Путин в рамках саммита «Большой двадцатки» переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.
Саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе.
Как добавляется в материале, президент РФ на саммите уже успел пообщаться с лидерами стран БРИКС, в ходе беседы обсудили в том числе урегулирование споров в рамках ВТО, а также ситуацию по ядерной сделке с Ираном.
Как пишет издание, 1 декабря Путин встретится с премьером Японии Синдзо Абэ, лидером Аргентины Маурисио Макри.
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