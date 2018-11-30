РИАМО – 30 ноя. Глава российского государства Владимир Путин в рамках саммита «Большой двадцатки» переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе.

«Путин и Бен Салман, которые, согласно рассадке первого рабочего заседания саммита, оказались соседями, обменялись рукопожатиями и кратко пообщались. Напомним, другим соседом Путина на заседании стал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, президент РФ на саммите уже успел пообщаться с лидерами стран БРИКС, в ходе беседы обсудили в том числе урегулирование споров в рамках ВТО, а также ситуацию по ядерной сделке с Ираном.

Как пишет издание, 1 декабря Путин встретится с премьером Японии Синдзо Абэ, лидером Аргентины Маурисио Макри.