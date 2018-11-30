РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В подмосковном Подольске открыли центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Образ», в нем будут воспитывать будущих руководителей высокотехнологичных предприятий, сообщила «РИАМО в Подольске» завотделом инновационной инфраструктуры управления инновационной и научной политики министерства инвестиций и инноваций Московской области Виктория Халимендик.

В городском округе осенью на базе центра инновационного творчества для детей и молодежи «Образ» открылась частная интернет-школа модульного обучения и центр молодежного инновационного творчества, недавно получивший субсидию от министерства инвестиций и инноваций региона. Эти средства потратят на закупку 3D принтеров и ручек, современных фрезерных, лазерных конструкторов. Торжественное открытие состоялось в пятницу. На мероприятии присутствовали начальник управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства Иван Шляхтин, гендиректор центра «Образ» Елена Гриднева.

«Региональная программа по созданию и поддержке ЦМИТов появилась благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Чтобы обеспечить лидерство, нужны компетенции в сегменте высоких технологий, соответствующее оборудование. Мы надеемся, что ребята, которые придут в ЦМИТ, через 3-5 лет смогут создавать предприятия, которые будут заниматься развитием и реализацией высокотехнологичной продукции. Это позволит обеспечить нам лидерство на глобальном мировом рынке», – сказала Халимендик.

Гриднева уточнила, что на базе ЦМИТа дети из других школ горокруга и средних учебных заведений будут учиться создавать проекты сначала виртуально, затем воплощать их в жизнь с помощью различных технологий и материалов – фанеры, мягкого металла, пластика.

Она добавила, что оборудование разместилось на площади примерно 120 квадратных метров. Инвестиции на организацию ЦМИТа составили около 10 миллионов рублей, основная часть которых пошла на приобретение инновационного оборудования.