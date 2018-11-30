РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов провел прием для жителей Балашихи, на мероприятии граждане попросили парламентария помочь вернуть остановку на Горьковское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В пятницу Брынцалов провел прием в городском округе. На мероприятии к нему обратились пять жителей муниципалитета. Они рассказали, что после реконструкции Горьковского шоссе все остановки были установлены в рамках правил, отдельные прежние остановки были убраны, так как автобусы идут сверху по эстакаде. Среди них павильон в районе Автокранового завода.

«После реконструкции Горьковского шоссе дорога новая, и нужно учитывать различные мнения. Решить этот вопрос возможно при участии организации – перевозчика пассажиров», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что обсудит возможность возвращения отдельных прежних остановок или установки новых павильонов с местной администрацией.

Кроме того, жители сообщили о проблеме с водоснабжением в микрорайоне Никольско-Трубецкое. Сейчас здесь нет водопровода, горожане настаивают на его проведении.

Брынцалову также поступила жалоба от жильцов многоквартирного дома на невыполнение предписания управляющей компанией «Прогресс Жилсервис» по перерасчету неправильно начисленной платы за отопление.

К парламентарию обратилась мать-одиночка по вопросу улучшения жилищных условий. Сама заявительница является студенткой и находится в декрете, поэтому взять ипотеку для нее не представляется возможным. Парламентарий посоветовал девушке подготовить документы и встать на учет в список нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Среди обращений был и просьба от руководителя организации «Молодая Гвардия» Балашихи Алексея Егорова по вопросу недостроенной спортивной площадки для молодежи за домом №4 по улице Орджоникидзе. Четыре года назад там было установлено резиновое покрытие. УК за три года не поставила оборудование для воркаута», – поясняется в материале.

Брынцалов заявил, что для начала нужно было установить закладные для оборудования, а затем положить резиновое покрытие. Он предложил разместить на площадке теннисный стол.