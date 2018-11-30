РИАМО - 30 ноя. Российский рок-музыкант и киноактер Сергей Шнуров написал стих после того, как Украина официально запретила въезд в свою страну мужчинам из России.
Стихотворение опубликовано в Instagram-аккаунте певца.
Шнуров считает, что притяжение между странами останется, народы и через много лет будут слушать одну и ту же музыку.
Лидер группы «Ленинград» также пообещал приехать на Украину, когда ему будет за 60.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете въезда в страну российским мужчинам. Эту меру власти соседней страны объяснили усилением контроля на пропускных пунктах.
Двадцать пятого ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты. Три корабля-нарушителя и их экипажи задержали российские пограничники.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии