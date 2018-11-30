РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. Свыше 70 волонтеров наградили в МАУК «Парки Красногорска» в пятницу, грамот и благодарственных писем удостоены активные участники мероприятий учреждения, сообщил «РИАМО в Красногорске» директор организации Эмиль Амирханян.

«Сегодня (30 ноября – ред.) мы награждаем 77 волонтеров, которые в течение года активно трудились, помогали нам, участвовали в проектах МАУК «Парки Красногорска», работали на площадках», – сказал Амирханян.

Он отметил, что в 2018 году «Парки Красногорска» завершили два крупных проекта по благоустройству: Губайловский экопарк и Опалиховский пруд. Волонтеры участвовали в сборе общественного мнения, церемонии открытия.

Среди тех, кого поблагодарили за волонтерскую деятельность, учащиеся Московского областного филиала РАНХиГС, Красногорского колледжа и Опалиховской средней школы.

«Завершается Год волонтера в России, и мы решили в предпраздничном формате поблагодарить добровольцев за работу, вручить им грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Еще одним подарком для молодежи станет концерт рок-группы «The Mood»», – заключил Амирханян.