РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В микрорайоне Климовск Подольска в субботу состоится международный турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу, в нем примет участие чемпион Московской области среди профессионалов, житель Подольска Виталий Фархутдинов.

В Универсальном спортивном центре «Юность» В микрорайоне Климовск Подольска в субботу состоится международный турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу GPRO-RЕGION 150. Главным событием вечера станет финальный бой лучших бойцов четверки в весовой категории до 67 килограммов. Победителю достанется кубок и право сразиться за пояс чемпиона GPRO-RЕGION 150.

В главном бою вечера за звание сильнейшего в весовой категории до 76,2 килограмма сразятся мастер спорта международного класса по тайскому боксу, победитель первенства мира среди студентов, чемпион России Денис Колотыгин из Москвы и мастер спорта по кикбоксингу, финалист Кубка России, чемпион Центрального федерального округа из города Долгопрудный Павел Клюшин.

Турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу проводят с целью популяризации и развития единоборств в России и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Почетными гостями станут руководители крупного бизнеса, политические и общественные деятели, а также известные спортсмены.