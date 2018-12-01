РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий и депутаты всех уровней партии «Единая Россия» в субботу проведут прием жителей муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

В связи с 17-летием со дня создания всероссийской политической партии «Единая Россия» руководством партии принято решение о проведении приема граждан.

«Секретарь местного отделения «Единой России», глава Люберец Владимир Ружицкий и депутаты всех уровней проведут прием граждан в округе. В день рождения партии, 1 декабря, будет организован прием в общественной приемной Люберецкого местного отделения», – говорится в сообщении.

Прием пройдет с 9:00 до 18:00 по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22. Прием будут проводить секретарь местного отделения, депутаты Московской областной думы и члены местного политсовета.