РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В поселении Томилино подмосковных Люберец в субботу пройдет акция «Спорт - в каждый двор», в его рамках жители смогут поиграть в мини-футбол и дартс.

В субботу по адресу: Томилино, микрорайон Птицефабрика, улица Шевченко, дом №7/1 состоится очередная акция «Спорт - в каждый двор». Начало в 12:00.

Участники акции смогут поиграть в мини-футбол, дартс, поучаствовать в эстафетах. Также жителей ждут спортивные мастер-классы и силовое шоу.

Проект «Спорт – в каждый двор» стартовал 1 июня 2017 года. Всего за это время было проведено более 20 выездных мероприятий, в которых поучаствовали порядка 5 тысяч человек.