РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл лидера чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/2019 – екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче в Балашихе со счетом 3:0, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Команда проводит сезон чемпионата КХЛ 2018/2019 в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина был заключен договор на один год.

«Очень достойная игра сегодня получилась во всех компонентах: и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве, и в нападении, и в средней зоне. Хотелось бы отметить, как мы нейтрализовали меньшинство во втором периоде. У соперника невероятное большинство, отличные броски, но нам удалось сохранить счет прежним. Вообще, это отличная командная победа. Я очень горжусь ребятами, их самоотдачей, дисциплиной и командными усилиями в целом», – сказал главный тренер омского клуба Боб Хартли.

Шайбы в ворота «Автомобилиста» забили Семен Кошелев, Вилли Пока и Коди Франсон. Вратарь Игорь Бобков отразил все 24 броска гостей в ворота «Авангарда».

Матч «Авангарда» с «Автомобилистом» посетили более 5 тысяч человек. Следующую игру хоккеисты проведут в Балашихе 1 декабря против магнитогорского «Металлурга».

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.