РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В усадьбе «Ивановское» подмосковного Подольска в субботу проведут праздничное мероприятие, посвященное 17-летию клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль», сообщается в группе «Ретромобиль» в соцсети «ВКонтакте».

«Клуб любителей старинных автомобилей «Ретромобиль» 1 декабря 2018 года отмечает свой 17-й день рождения! По старой доброй традиции праздник будет состоять из торжественной части, в которой будут принимать участие творческие коллективы Подольска. Продолжение мероприятия пройдет в теплой атмосфере обновленной усадебной коммуналки. Обещаем много положительных эмоций за кружкой ароматного чая из дровяного самовара в неформальной обстановке», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в усадьбе «Ивановское» (улица Парковая, дом 1). Начало в 12:00.