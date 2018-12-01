РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Автоколонна №1788 в Подольске в субботу изменит расписание движения общественного транспорта по некоторым маршрутам, которые следуют до Москвы, сообщается на сайте транспортной компании.

«В Подольске с 1 декабря 2018 года вносятся изменения в расписания маршрутов автоколонны №1788 ГУП МО «Мострансавто». Так, отправление по маршруту №462 «от поселка Ерино» в будние дни будет в 6:35 и 7:25. На маршруте №446 «ЗАГС – Москва (метро «Лесопарковая»)» отправления от ЗАГСА в будние дни будет в 6:35, 9:15, 13:25, 16:10 и в 18:50. В субботу – в 6:35, 9:15, 13:25, 16:10 и 18:50, а в воскресенье – в 9:15, 13:25, 16:10 и 18:50. Также отправления по данному маршруту от метро «Лесопарковая» в будние дни будут в 7:55, 10:35, 14:45, 17:30 и 20:10, в субботу – в 7:40, 10:20, 14:30, 17:15 и 19:55, в воскресенье – в 10:20, 14:30, 17:15 и 19:55», – говорится в сообщении.

Также изменится время отправления общественного транспорта по маршруту №417 «Дубровицы – Москва (метро «Лесопарковая»)». Так, отправление от поселка Дубровицы в будни будет в 6:35, 7:19, 11:24, 12:27, 14:34, 15:42, 19:14 и 19:32, а отправление от метро «Лесопарковая» в будние дни будет в 8:13, 8:57, 13:02, 14:05, 16:12, 17:20, 20:52 и 21:10.

На маршруте №410 «Курилово – Москва (метро «Лесопарковая») отправление от Курилово будет осуществляться в будние дни в 6:51, отправление от Поливаново в будни – 6:56, отправление от Кузнечиков в будние дни будет в 7:06, 7:18, 10:18, 10:41, 13:37 и 13:50, а от метро «Лесопарковая» до поселка Кузнечики в будние дни будет в 8:28, 8:40, 11:40, 12:03, 14:59 и 15:12.

Также изменения в расписании движения будут и на маршрутах №407 «станция «Подольск» – Москва (метро «Лесопарковая»)» и №406 «Юбилейная – Москва (метро «Лесопарковая»)». Жителям округа нужно быть внимательными и уточнять информацию на официальном сайте автоколонны.