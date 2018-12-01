РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В трех парках подмосковного Подольска в субботу пройдут праздничные программы со сказочными героями и интерактивными играми, мероприятия состоятся в рамках областной акции «Зимний парк», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В ближайшую субботу, 1 декабря, в Подольске пройдут праздничные программы в рамках областной акции «Зимний парк». Они состоятся в центральных парках округа: в парке имени Виктора Талалихина в Подольске, в микрорайоне Климовск — в парке культуры и отдыха «Дубрава» на Гривно и в детском парке на Весенней. Начало мероприятий в 17:00», – отмечается в сообщении.

Гостей праздника ждут добрые сказочные герои, на елках зажгутся огни и гирлянды, запланированы театрализованные представления, интерактивные игры и викторины для детей.