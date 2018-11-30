РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. В подмосковном Королеве в подземном переходе на ж/д станции «Подлипки-Дачные» заменили пандус, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Российские железные дороги» установили новый пандус в переходе в «Подлипках» («Подлипки-Дачные» – ред.)», – отмечается в сообщении.

Новый пандус имеет широкие направляющие, соответствующие ГОСТу. Он подходит для всех видов колясок.

«В рамках ремонтных работ будет обновлена плитка, отремонтировано асфальтовое покрытие, заменена система освещения. Все работы РЖД планирует завершить до конца года (2018 года – ред.)», – дополняется в материале.